Війська Асада повертаються на обстріляну американськими "Томагавками" авіабазу - NBC News

Сирійські військові почали повертати на авіабазу Шайрат винищувачі та персонал. Про це повідомили джерела у Міністерстві оборони США, передає NBC News.

Зазначається, що сирійці відремонтували частину пошкодженої інфраструктури й упродовж останніх кількох днів почали повертати Су-22 і МіГ-23 назад на аеродром.

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"Вони будуть літати звідти знову найближчим часом", - сказав один зі співробітників Міністерства оборони США.

Водночас ніхто з чиновників не може сказати, чи накопичив сирійський режим хімічну зброю на авіабазі. При цьому, як зазначає NBC News, США під час удару "Томагавками" уникали місць на базі, де вони підозрюють, що сирійці могли зберігати хімічні речовини.

Як повідомляв УНІАН, унаслідок хімічної атаки в сирійському місті Хан-Шейхун 4 квітня загинули 72 людини, 6 квітня в місті Латаминах від застосування хімзброї загинули ще кілька людей, і десятки постраждали.

7 квітня США завдали ракетного удару по авіабазі Шайрат в Сирії у відповідь на використання хімічної зброї в сирійських містах. Пентагон заявив, що 59 крилатих ракет "Томагавк" були випущені з есмінців у східній частині Середземного моря.

Президент США Дональд Трамп пояснив, що діяв у "життєво важливих інтересах національної безпеки Америки", щоб запобігти використанню хімічної зброї. За його словами, база, з якої завдали удар, була точкою старту для хімічної атаки.