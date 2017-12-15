Трамп і Путін обговорили ситуацію в КНДР

03:58, 15 грудня 2017
Світ
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Трамп також подякував Путіну за визнання вагомих економічних показників США.

Володимир Путін і Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін у телефонному режимі обговорили ситуацію з Північною Кореєю.

Про це йдеться в заяві Білого дому, повідомляє Reuters.

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Зокрема, два президента обговорили "спільні дії щодо врегулювання дуже небезпечної ситуації в Північній Кореї", - йдеться в заяві.

Трамп також подякував Путіну "за визнання вагомих економічних показників Америки на його щорічної прес-конференції".

Водночас, у прес-службі Кремля повідомили, що Трамп і Путін обговорили двосторонні відносини і ситуацію на Корейському півострові.

Раніше УНІАН повідомляв, що представники США та Китаю обговорили, як розподілити ядерну зброю Північної Кореї у разі падіння уряду Кім Чин Іна. 

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Теги: #Трамп і Путін#загроза з боку КНДР#ситуація в КНДР