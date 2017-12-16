"Ми отримуємо найгірших": Трамп знову розкритикував лотерею Green Card

Конгрес США має покінчити із Диверсифікаційною візовою лотереєю відомою, як "зелена картка" та припинити ланцюгову міграцію до Америки.

До цього президент США Дональд Трамп закликав у п'ятницю у ході виступу перед випускниками Академії Федерального бюро розслідування, пише Голос Америки.

"Як ми пересвідчились в останній час, перед США постають надзвичайно серйозні виклики. Терористи завдали ударів на вулицях та у підземці Нью-Йорка двічі за останні місяці. В обох випадках вони прибули до країни, скориставшись нашою неефективною імміграційною системою, яку ми зараз стрімко виправляємо. Один прибув через ланцюгову міграцію (як член родини американського громадянина - прим.), а інший - за допомогою Диверсифікаційної візової лотереї", - заявив президент США.

Читайте такожРадник Трампа розповів про пропозицію президента відмовитися від лотереї Green Card

"Уявіть собі є лотерея, щоб опинитись у США. Людей обирають за результатами лотереї. Думаєте, з інших країн до нас потрапляють найкращі? Ні! Ну що це за система? Люди прибувають, вигравши у лотерею", - обурився президент США у ході виступу перед випускниками правоохоронної академії.

"Ми отримуємо найгірших, хто є у цих країнах - вони опиняються у лототроні, а вже звідти - витягується найгірший з усіх. І от ця людина і чує: "Вітаємо! Ти відправляєшся до Сполучених Штатів", - змалював процес отримання дозволу на проживання за результатами Диверсифікаційної візової лотереї Трамп.

За словами Трампа, ланцюгову міграцію до США та Диверсифікаційну візову лотерею необхідно замінити системою імміграції, яка надаватиме преференції особам, які мають необхідні США навички та кваліфікації.

Диверсифікаційна візова лотерея уряду США була розроблена, щоб урізноманітнити потік іммігрантів у США з країн із нижчим рівнем еміграції до Америки. Країна, яка відправляє понад 50 тисяч іммігрантів у Сполучені Штати протягом попередніх п’яти років, усувається зі списку учасників.