Загибель 8 людей у Нью-Йорку: колишньому водієві Uber пред'явили звинувачення у тероризмі

Підозрюваному в скоєнні теракту у Нью-Йорку Сайфулло Саіпову пред'явили звинувачення у тероризмі, у наданні матеріальної підтримки терористичній організації "Ісламська держава", а також у насильстві і знищенні автомобілів. Про це заявив виконуючий обов'язки прокурора південного округу Нью-Йорка Кім Джун, повідомляє телеканал CNN.

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Як повідомляє Бі-бі-сі, Саіпов з'явився в інвалідному візку у федеральному суді Манхеттена, де йому було пред'явлено звинувачення. Обвинувачений не просив випустити його під заставу і залишиться під вартою.

У заяві прокуратури йдеться, що Саіпов відмовився від права не свідчити проти самого себе і визнав, що надихався пропагандою угруповання "Ісламська держава". За словами слідчих, Саіпов заявив їм, що задоволений вчиненим і що він вибрав Хеллоуїн для нападу, тому що на вулицях в цей день повинно було бути більше людей.

Повідомляється, що до переїзду в Патерсон, штат Нью-Джерсі, Сайфулло Саіпов жив у Тампі, штат Флорида. Він прибув до Америки з Узбекистану в 2010 році і має вид на проживання і роботу в США. Компанія Uber підтвердила, що він працював на неї водієм.

Водій вантажівки з Огайо Міррахмат Мумінов, співвітчизник Саіпова, розповів агентству Рейтер, що той захопився релігією після того, як опинився у США, де його вразила свобода віросповідання, неможлива в Узбекистані.

Як повідомляв УНІАН, увечері 31 жовтня Саіпов за кермом пікапа проїхав по велосипедній доріжці в Нью-Йорку близько чотирьох кварталів, збиваючи велосипедистів і пішоходів, після чого зіткнувся зі шкільним автобусом. Поліцейський вистрілив йому в живіт. Президент США Дональд Трамп закликав Конгрес скасувати програму Green card.