Японія хоче виділити на оборону рекордні $46 млрд

Уряд Японії планує виділити на оборону в наступному фінансовому році $46 млрд. Саме така сума закладена в проекті бюджету на 2018 рік, повідомляє kommersant.ru з посиланням на Nikkei. За інформацією видання, велика частина цих коштів піде на закупівлю озброєння для захисту від можливих атак з боку КНДР і зміцнення системи ПРО.

Читайте такожСША, Японія та Південна Корея скликають екстрене засідання Радбезу ООН через КНДРЯкщо пропозиція буде схвалена, то військовий бюджет на 2018 фінансовий рік досягне рекордного для Японії рівня. Також це буде означати, що влада країни шостий рік поспіль збільшує витрати на оборону.

Вчора влада Японії схвалила новий пакет односторонніх санкцій щодо Північної Кореї. Санкційний список був розширений на 19 компаній і організацій КНДР, активи яких мають бути заморожені.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада члени Ради Безпеки ООН в ході екстреного засідання, скликаного після чергового ракетного випробування Північної Кореї, засудили «нову провокацію КНДР».