В Росії перед виборами заборонили друкувати листівки з критикою влади

В Росії почали розсилати по друкарнях попередження про заборону друкувати матеріали, що дискредитують владу і закликають до несанкціонованих акцій, в період підготовки і проведення виборів президента РФ.

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Одне з таких повідомлень, підготовлене відділом економічної безпеки і протидії корупції УВС Західного адміністративного округу Москви МВС РФ, опублікував російський опозиціонер Олексій Навальний.

При появі запитів про друк такої продукції керівництву друкарні пропонується негайно повідомити про це правоохоронні органи.

Вибори почалися. МВС розсилає такі вказівки у всі друкарні країни. Не дай Бог чогось зайвого надрукують pic.twitter.com/dijDcwF9Pb — Alexey Navalny (@navalny) December 26, 2017

Нагадаємо, 25 грудня Центрвиборчком РФ відмовив Навальному в реєстрації кандидатом на виборах президента Росії. Члени комісії пояснили своє рішення тим, що згідно із законом громадяни, засуджені до позбавлення волі за тяжкі злочини, не мають права брати участі у виборах протягом десяти років після зняття чи погашення судимості.

Президентські вибори в Росії заплановані на 18 березня 2018 року - день анексії українського Криму.