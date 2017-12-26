У Кремлі заявили, що неучасть Навального у президентських виборах не вплине на їх легітимність

У Кремлі заявили, що неучасть опозиціонера Олексія Навального у президентських виборах не вплине на їх легітимність

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи думки деяких експертів про те, що неучасть Навального у виборах нібито знизить їх явку і легітимність.

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«Безумовно, неучасть одного з бажаючих стати кандидатом у зв'язку з тим, що його випадок не підпадає під законодавство, жодним чином не може вплинути на легітимність виборів», - сказав Пєсков.

Він підкреслив, що в Кремлі ознайомлені з різними думками аналітиків, але «ми не можемо погодитися з такою точкою зору».

При цьому Пєсков підкреслив, що заклики Навального бойкотувати вибори мають бути проаналізовані з точки зору дотримання російського законодавства.

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«Щодо закликів бойкотувати, то, знову ж таки, це скоріше прерогатива ЦВК, ми не коментуємо у даному разі рішення ЦВК, а ЦВК керується виключно чинним електоральним законодавством Російської Федерації. Але заклики до бойкоту, безумовно, підлягають вельми скрупульозному вивченню на предмет відповідності або суперечності нашому законодавству», - сказав Пєсков.

В свою чергу у ЄС засудили таке рішення Центральної виборчої комісії РФ. У заяві прес-секретаря ЄС йдеться, що рішення ЦВК РФ про те, що опозиційний політик Олексій Навальний не зможе взяти участь у президентських виборах у 2018 році викликає сумніви у політичному плюралізмі в Росії та демократичності виборів.

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«Ми очікуємо, що російська влада забезпечить рівне ігрове поле, у тому числі і на президентських виборах, які відбудуться 18 березня. Ми також очікуємо, що Бюро ОБСЄ по демократичним інститутам і правам людини буде запрошено спостерігати за цими виборами», - йдеться у повідомленні прес-секретаря ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня Центрвиборчком РФ відмовив Навальному в реєстрації кандидатом на виборах президента Росії. Члени комісії пояснили своє рішення тим, що згідно із законом громадяни, засуджені до позбавлення волі за тяжкі злочини, не мають права брати участі у виборах протягом десяти років після зняття чи погашення судимості.

Президентські вибори в Росії заплановані на 18 березня 2018 року - день анексії українського Криму.