ЦВК відмовив Навальному в реєстрації кандидатом на виборах президента РФ

ЦВК РФ відмовив російському опозиціонеру Навальному в реєстрації кандидатом на виборах президента Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, за це рішення проголосували 12 членів Центрвиборчкому. Ще один -утримався.

Члени комісії пояснили своє рішення тим, що за законом громадяни, засуджені до позбавлення волі за тяжкі злочини, не мають права брати участь у виборах протягом десяти років після зняття або погашення судимості.

«Повірте, я переконаний, що у нас немає ні найменших підстав сумніватися в справедливості нашого рішення», — заявив член ЦВК Борис Ебзеєв.

У ЦВК було 5 днів, щоб ухвалити рішення, однак на розгляд документів Навального комісії знадобилося менше доби.

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На засіданні Центрвиборчкому Олексій Навальний розкритикував рішення ЦВК, назвавши його незаконним.

«Мої вироки були перевірені, і я довів у ЄСПЛ, що ці вироки були сфальсифіковані. Було спеціальне рішення про те, що Російська Федерація не виконала рішення ЄСПЛ. І там окремо прописано, що Навальний повинен бути допущений до виборів», - заявив Навальний.

У відповідь у ЦВК пояснили, що ЄСПЛ «не вправі скасовувати рішення російських судів».

Політик наголосив, що за ним стоїть безліч людей, і рішення ЦВК не допустити його до виборів «виключить мільйони людей з цих виборів».