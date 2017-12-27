Росія з використанням української ракети вивела на орбіту перший супутник Анголи

Українська ракета-носій «Зеніт-2СБ» зранку 27 грудня вивела на розрахункову орбіту перший національний супутник зв’язку Анголи AngoSat-1. Про це, не згадуючи українське походження ракети, повідомляють російські інформагенції, передає радіо Свобода.

Читайте такожУ Росії впала експериментальна космічна ракетаЗа даними агенції «Роскосмос», успішне відділення супутника від розгінного блоку відбулося о 6:54 за московським часом (5:54 за Києвом). Ракету-носій запустили з космодрому Байконур у Казахстані пізно ввечері 26 грудня.

Ракета «Зеніт-2СБ» поставлена українським виробником «Південмаш», її використання росіянами є нечастим прикладом реалізації спільного проекту між двома країнами після 2014 року, коли виробничі зв’язки значно скоротилися внаслідок анексії Криму та підтримки Кремлем сепаратистів на Донбасі.

Після 2014 року Росія намагалася використовувати ракету власного виробництва «Ангара», але кілька пусків із її використанням виявилися невдалими.

Супутник AngoSat забезпечить мовлення на території Анголи та інших країн Африки. Очікується, що впродовж 15 років він служитиме для поліпшення сигналів супутникового зв'язку, доступу до інтернету, радіо та телебачення.