У Росії здали на брухт ракету - вона вибухнула, є жертви (відео)

10 серпня 2017 року близько 10 години ранку в Росії на одному з пунктів прийому металобрухту в Читі стався вибух, в результаті якого загинули дві людини, ще одна госпіталізована. Про це повідомили у прес-службі СК Росії по Забайкальському краю.

За цим фактом проводиться дослідча перевірка. За попередніми даними, інцидент стався, коли працівники приймального пункту займались різанням металу.

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Причиною НП став вибух військової ракети С-200 "Ангара", яку невідомі люди вкрали в одній з військових частин й здали на металобрухт. При розборі завалів рятувальники МНС виявили ще два аналогічних боєприпаси, які дивом не здетонували, передає By24.

Момент вибуху ракети, зазвичай застосовується військами ППО для ураження літаків супротивника, випадково опинився знятий на відеореєстратор автомобіля, що проїжджав неподалік від місця НП. Зараз цей відеозапис вже долучений до матеріалів перевірки.

Фахівці уточнюють, що зенітно-ракетний комплекс С-200 "Ангара" був прийнятий на озброєння ППО СРСР ще в 1967 році, однак на бойовому чергуванні стоїть і досі. Вага осколково-фугасної бойової частини його ракет - 217 кг 80 кг з них становить власне тротил-гексогенова вибухова речовина. Бойова частина укомплектована 37 тисячами штук елементів ураження діаметром 9,5 і 7,9 мм.