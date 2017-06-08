Після довгої перерви Росія знову запустила "Протон-М"

Російська ракета-носій "Протон-М" після річної перерви в запусках стартувала з космодрому Байконур з американським супутником Echostar-21, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожУ Росії виявили дефекти майже у всіх двигунах другого і третього ступенів ракет "Протон-М""Запуск відбувся в розрахунковий час без зауважень. Відділення розгінного блоку" Бриз-М " зі супутником Еchostar-21 було намічено на ранок, відділення космічного апарату від "разгонніка" очікується вдень ", - сказали в Роскосмосі.

Запуск ракети-носія планувався на грудень 2016 року, проте під час підготовки до нього в червні минулого року були виявлені відхилення в роботі двигунів: тоді при виведенні на орбіту супутника Intelsat-31 двигун другого ступеня "Протона" вимкнувся передчасно.

Як повідомляв УНІАН, у січні стало відомо, що Роскосмос відкликає всі двигуни другого і третього ступеня ракети-носія "Протон" виробництва Воронезького механічного заводу. Офіційний представник держкорпорації тоді повідомив, що двигуни відкликані для додаткових випробувань. Разом з цим в ЗМІ з'явилася інформація, що причиною космічних провалів РФ може бути крадіжка дорогоцінних металів з двигунів "Протон-М". "При складанні двигунів для" Протона-М " за технологією застосовуються дорогоцінні метали. Перевіряється інформація про їх невикористання при складанні декількох останніх примірників. Замість них при будівництві даних типів двигунів могли використовуватися більш дешеві комплектуючі, призначені для складання двигунів інших типів носіїв, наприклад, розгінних блоків ", - сказало знайоме з ходом розслідування джерело.

У зв'язку з додатковою перевіркою двигунів Воронезького механічного заводу, пуски кілька разів переносилися - спочатку на лютий, а потім на березень 2017 року. У підсумку через технічні проблеми пуск "Протона-М" зі супутником зв'язку EchoStar-21 був перенесений на початок червня.