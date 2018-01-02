Слідство поки не готове оприлюднювати прізвища підозрюваних у справі про збиття МН17 — ГПУ

Заступник генерального прокурора Євген Єнін заявив, що ані українська сторона, ані Нідерланди не готові оприлюднювати жодних прізвищ підозрюваних у причетності до збиття малайзійського «Боїнга» (рейс МН17) над Україною у 2014 році.

Про це Єнін сказав в ефірі телеканалу «112 Україна», коментуючи інформацію російських ЗМІ про те, що сьогодні буде оприлюднено прізвища причетних до катастрофи малайзійського "Боїнга", збитого над Донбасом.

За його словами, російська влада могла б набагато краще поінформувати про список підозрюваних.

«Жодних прізвищ наразі ні українське слідство, ні голландське оприлюднити не готове», - наголосив Єнін.

Читайте такожУ Нідерландах дозволили не розсекречувати всі документи щодо катастрофи МН17

За його словами, щойно слідство у справі про катастрофу МН17 буде завершено, то певна група осіб відразу отримає повідомлення про підозри, а після цього кримінальні провадження будуть передані до нідерландського суду.

Також Єнін заявив, що інформація у ЗМІ про нібито 120 підозрюваних у даній справі, є фейком, поширеним Росією.

«Лише хвороблива російська пропаганда могла розмалювати участь у катастрофі 120 осіб. Насправді йдеться про дюжину — дві дюжини осіб, не більше», - сказав заступник генпрокурора.

Він також додав, що метою цієї дезінформації є ввести в оману громадськість, «забалакати» тему розслідування катастрофи, щоб звести нанівець обвинувачення проти справжніх винуватців.

Крім того, за словами Єніна, що як тільки нідерландська сторона завершить досудове розслідування, то звернеться до української сторони із запитом щодо можливості передачі української частини слідства під юрисдикцію Нідерландів, й відповідне кримінальне провадження буде передано Нідерландам, й саме перед судом цієї країни постануть обвинувачувані.

Читайте такожРосія намагається впливати на думки голландців про катастрофу MH17 - МВС Нідерландів

Також він додав, що у разі, якщо серед підозрюваних у вчиненні даного злочину виявляться громадяни України, то вони не будуть передані Нідерландам, оскільки положення Конституції забороняють видавати українців іншим державам. Тобто такі підозрювані надаватимуть покази у нідерландському суді в режимі відеоконференції. Вирок їм виноситиме нідерландський суд, а призначене покарання вони відбуватимуть або в нідерландській в'язниці, або в українській - за власним вибором.

Разом з тим, за словами Єніна, якщо серед підозрюваних будуть громадяни Росії, затримані на території України, то вони можуть бути видані правоохоронним органам Нідерландів.

Довідка УНІАН. Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, було збито 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн, більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук» російського виробництва.

Міжнародна спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак було збито з підконтрольної бойовикам території Донбасу російським ЗРК «Бук», ввезеним до України з Росії. Місце пуску ракети - селище Первомайське, яке перебувало під контролем проросійських терористів. У колі підозрюваних, згідно з доповіддю, - близько 100 осіб.

Кримінальним розслідуванням трагедії займається Спільна слідча група (ССГ), до складу якої входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України.

Країни учасниці розслідування трагедії МН17 домовилися не створювати окремий трибунал і вирішили, що винні постануть перед судом Нідерландів.

7 липня 2017 року Україна і Нідерланди підписали угоду про створення правових підстав для розгляду справи про катастрофу малайзійського Boeing 777.