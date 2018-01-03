Лідери ЄС закликали сторони конфлікту в Ірані відмовитися від насильства

Лідери ЄС приєдналися до США в засудженні того, що вони назвали «неприйнятною втратою людських життів» у зв’язку з протестами в Ірані, закликавши Тегеран дозволити мирним демонстрантам вільно висловлювати своє невдоволення. Про це заявила верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Федеріка Могеріні, передає радіо Свобода. Вона закликала владу Ірану «утриматися від насильства».

Читайте такожСША скликають екстрене засідання Радбезу ООН через криваві сутички в Ірані«Мирна демонстрація і свобода висловлювань є основними правами, які застосовуються до всіх країн, Іран не є винятком», – сказала вона.

Стурбованість кількістю жертв в Ірані у телефонній розмові з президентом Ірану Хасаном Роугані висловив і президент Франції Емманюель Макрон. Він закликав проявляти «стриманість» щодо протестувальників. «Потрібно поважати фундаментальні права, у тому числі свободу висловлювань і демонстрацій», – сказав Макрон.

Натомість в офісі Роугані закликали вжити заходи проти організації «Народні моджахеди Ірану», яку Тегеран звинуватив в розпалюванні протестів.

Раніше також Велика Британія, Німеччина, Швеція і Туреччина висловили занепокоєння через загибель людей і закликали іранську владу поважати людські права. Вашингтон наполіг на скликанні екстреного засідання Ради Безпеки ООН через насильство в Ірані.

Раніше керівник і духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, коментуючи протести, заявив, що вороги Ірану об’єдналися, щоб нашкодити владі країни.

В Ірані від 28 грудня в ході антиурядових протестів вже загинули щонайменше 22 людини, зокрема один поліцейський, приблизно 450 людей були заарештовані за шість днів демонстрацій.

Мітинги в Ірані розпочалися як виступи проти високої інфляції і підвищення цін на основні продукти харчування, але швидко перетворилися на антиурядові протести.