Влада Ірану може стратити заарештованих протестувальників

Заарештованих учасників протестів в Ірані можуть звинуватити у «неприязні до Бога», за що їм може загрожувати страта.

Про це заявив голова тегеранського революційного суду Ходжатолеслам Казанфарабаді, передає Радіо Свобода.

«З кожним днем заарештованих чекають усе суворіші покарання, їх розглядають не як протестувальників, а як бунтівників, які намагаються завдати шкоди системі органів державної влади», – передає іранське інформагентство Tasnim слова Казанфарабаді.

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Про яку кількість заарештованих ідеться, він не уточнив.

За інформацією іранської служби Радіо Свобода, всього в країні за кілька днів протестів заарештували близько 700 людей, із них щонайменше 450 – у столиці країни Тегерані. Заступник міністра внутрішніх справ Ірану заявив, що 90% заарештованих не старші 25 років.

Іранський верховний лідер аятола Алі Хаменеї раніше 2 січня звинуватив «ворогів Ірану» в розпалюванні антиурядових акцій протесту, внаслідок яких загинули щонайменше 22 людини, зокрема поліцейський.

Хаменеї прокоментував протести вперше, відколи вони почалися 28 грудня. За його словами, «вороги Ірану» втручаються в справи країни своїми «грішми, зброєю, політикою і розвідкою».

Мітинги в Ірані розпочалися як виступи проти високої інфляції і підвищення цін на основні продукти харчування, але швидко перетворилися на антиурядові протести.

Велика Британія, Німеччина, Швеція і Туреччина висловили занепокоєння через загибель людей і закликали іранську владу поважати людські права.

Нинішні протести – найбільші в Ірані з 2009 року.