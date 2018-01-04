В Ірані вбито трьох співробітників розвідки - ЗМІ

У зіткненнях в іранському місті Пираншехр вбиті троє співробітників державної розвідки, повідомляє "112 Україна" з посиланням на Reuters.

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"Агентів вбито в битві з антиреволюційними елементами", - сказано в повідомленні Корпусу вартових революції.

При цьому не уточнюється, чи це відбулося в ході антиурядових протестів, або в результаті інших протистоянь.

Як повідомляв УНІАН, в Ірані тривають акції протесту. Мітинги почалися як виступи проти високої інфляції і підвищення цін на основні продукти харчування, але швидко перетворилися на антиурядові протести. Демонстранти підпалюють техніку поліції і будівлі місцевих органів влади, виступаючи проти диктатури верховного лідера країни Алі Хаменеї.

У середу, 3 січня, в Ірані почалися демонстрації на підтримку чинної влади. Посол США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що через протести в Ірані США скликають екстрене засідання Радбезу ООН. У свою чергу, президент Ірану Хасан Роухани заявив, що народ має право на демонстрацію, але тільки якщо вона відбувається в рамках закону.

Кількість загиблих в результаті зіткнень протестуючих з силами безпеки в Ірані становить як мінімум 23 особи. За даними влади Ірану, було затримано щонайменше 500 демонстрантів, проте неофіційні джерела повідомляють, що кількість затриманих більша в рази.