Масові протести в Ірані: Трамп пообіцяв "величезну підтримку" учасникам акцій проти чинної влади

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон надасть підтримку протестуючих в Ірані «в належний час». Про це він написав у Twitter.

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Американський президент зазначив, що виражає повагу іранцям, які протестують проти уряду. «Ви побачите величезну підтримку від Сполучених Штатів в належний час!», - написав Трамп.

Як повідомляв УНІАН, в Ірані акції протесту почалися 28 грудня в місті Мешхеді. Початковою метою був протест проти корупції та зростання цін, однак поступово вони набули більш широкий антиурядовий характер. Демонстранти також нападали на поліцейські дільниці. З початку акцій протесту в результаті зіткнень демонстрантів з поліцією загинула щонайменше 21 людина. За останні кілька днів в країні були заарештовані понад 450 осіб, 200 з яких - в ніч на понеділок в Тегерані.

У протестах беруть участь переважно невеликі групи молодих чоловіків, які вимагають повалення клерикального режиму. Акції поширилися на невеликі міста по всій країні і можуть продовжити зростати. При цьому очевидного лідерства в протестному середовищі не спостерігається. Лідери опозиції в Ірані давно піддаються репресіям або висилаються з країни.

Міністерство закордонних справ України радить уникати місць масового скупчення людей, мітингів, походів і місць релігійного культу і чітко виконувати всі законні вимоги та рекомендації сил безпеки та місцевої влади в Ісламській Республіці Іран.