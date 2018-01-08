Група Radiohead звинуватила Лану Дель Рей у плагіаті

Британська рок-група Radiohead розглядає можливість подати до суду на американську поп-співачку Лану Дель Рей за порушення авторських прав.

Як повідомляє Медуза із посиланням на The Sun, співачку підозрюють у запозиченні мелодії дебютного синглу Radiohead «Creep» 1992 року для своєї композиції «Get Free».

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Ця пісня завершує п'ятий студійний альбом Лани Дель Рей «Lust for Life», що вийшов у 2017 році й посів перше місце в хіт-парадах США і Великобританії.

За словами джерела таблоїду, обидві команди юристів музикантів намагаються вирішити справу кулуарно і не доводити її до суду.

При цьому музиканти Radiohead мають намір домогтися або одержання компенсації, або включення своїх імен до списку співавторів пісні для того, щоб надалі отримувати авторські відрахування.

Відео: Radiohead

Наразі авторами «Get Free» значаться сама Лана Дель Рей, Кірон Мензес і Рік Ноуелс.

«Про позов - це правда. Хоча я знаю, що моя пісня не була натхненна від Creep, Radiohead вважають, що це так і хочуть отримати 100% від публікації - за останні кілька місяців я пропонувала до 40%, але вони приймуть тільки 100%. Їх адвокати були невблаганні, тому ми з ними будемо судитися», - написала Лана Дель Рей у Twitter.

Відео: Tristan Marien