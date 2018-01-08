Група Radiohead звинуватила Лану Дель Рей у плагіаті
Наразі авторами «Get Free» значаться сама Лана Дель Рей, Кірон Мензес і Рік Ноуелс.
Британська рок-група Radiohead розглядає можливість подати до суду на американську поп-співачку Лану Дель Рей за порушення авторських прав.
Як повідомляє Медуза із посиланням на The Sun, співачку підозрюють у запозиченні мелодії дебютного синглу Radiohead «Creep» 1992 року для своєї композиції «Get Free».
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Ця пісня завершує п'ятий студійний альбом Лани Дель Рей «Lust for Life», що вийшов у 2017 році й посів перше місце в хіт-парадах США і Великобританії.
За словами джерела таблоїду, обидві команди юристів музикантів намагаються вирішити справу кулуарно і не доводити її до суду.
При цьому музиканти Radiohead мають намір домогтися або одержання компенсації, або включення своїх імен до списку співавторів пісні для того, щоб надалі отримувати авторські відрахування.
Наразі авторами «Get Free» значаться сама Лана Дель Рей, Кірон Мензес і Рік Ноуелс.
«Про позов - це правда. Хоча я знаю, що моя пісня не була натхненна від Creep, Radiohead вважають, що це так і хочуть отримати 100% від публікації - за останні кілька місяців я пропонувала до 40%, але вони приймуть тільки 100%. Їх адвокати були невблаганні, тому ми з ними будемо судитися», - написала Лана Дель Рей у Twitter.