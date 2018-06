"Точнісінько повторює Coldplay": оновлену і без Потапа Настю Каменських звинуватили в плагіаті (відео)

Українську співачку Настю Каменських, яка почала сольну кар'єру і вже оголосила перший виступ без Потапа, звинуватили в плагіаті.

Користувачі мережі звернули увагу, що новий трек проекту NK "Это моя ночь" дуже схожий на хіт британських поп-рокерів Coldplay і дуету The Chainsmokers "Something Just Like This". Про це пише в Instagram Super.ru.

"З почином. Настя Каменських пішла від Потапа і почала сольну кар'єру з плагіату. Приспів треку Каменських точнісінько повторює хіт The Chainsmokers і Coldplay - "Something Just Like This", - зазначили автори посту, розмітивши відео, в якому наводиться порівняння пісень.

Менш ніж за добу ролик зібрав понад 120 000 переглядів, викликавши активні дискусії користувачів соцмережі.

Зазначимо, що дебютний кліп Каменських вийшов 2 листопада, а The Chainsmokers і Coldplay презентували свій трек ще в лютому 2017 року.