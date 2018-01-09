ЄС розширив санкції проти Північної Кореї

Євросоюз услід за США і Радбезом ООН розширив санкції щодо Північної Кореї.

Про це йдеться в повідомленні та в документах, опублікованих на сайті Ради Європейського союзу, передає РБК.

У "чорний список" ЄС потрапило Міністерство у справах армії Північної Кореї, а також ще 16 фізичних осіб. Їх імена в прес-релізі не називаються, проте уточнюється, що тепер на території Євросоюзу будуть заморожені всі їхні активи.

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Крім того, ЄС введе обмеження на в'їзд в країни об'єднання людей, які потрапили під санкції.

Таким чином, як зазначається в повідомленні Ради ЄС, із урахуванням нових обмежувальних заходів проти Північної Кореї в санкційних списках Євросоюзу міститься 41 фізична особа і 10 організацій. Ще 79 осіб та 54 організації потрапили в "чорні списки" ООН.

Як повідомляв УНІАН, Рада безпеки ООН 22 грудня одноголосно схвалила запропоновані США нові санкції проти Північної Кореї. Санкції обмежать для КНДР імпорт нафти, повернуть всіх її працівників з-за кордону протягом року і можуть істотно обмежити судноплавство.

КНДР вважає, що рішення ООН про посилення санкцій проти Пхеньяна є актом війни.

"Ми повністю відкидаємо придуману Вашингтоном і його союзниками резолюцію про санкції як загрозу для суверенітету нашої республіки, як акт війни, який руйнує мир і безпеку на Корейському півострові", - йдеться в заяві.

У 2017 році КНДР здійснила шість ядерних випробувань, а також випробувала кілька міжконтинентальних балістичних ракет, що викликало критику з боку світової спільноти. Рада безпеки ООН кілька разів розширював санкції проти Північної Кореї з-за її ядерних і ракетних випробувань.