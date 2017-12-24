Північна Корея назвала санкції ООН актом війни

КНДР вважає, що рішення ООН про посилення санкцій проти Пхеньяна є актом війни. Про це йдеться в заяві міністерства закордонних справ Північної Кореї, передає Reuters.

"Сполучені Штати бояться завершення нашої розробки ядерної зброї, тому стають більш божевільними в спробах нав'язувати найсміливіші санкції і тиск на нашу країну", - сказано в заяві МЗС КНДР.

Читайте такожЦе провокація США: у КНДР відповіли на звинувачення у причетності до вірусу WannaCry

"Ми будемо продовжувати розвиток нашого ядерного озброєння, спрямованого на принципове викорінення ядерних загроз США, шантажу і ворожих кроків шляхом встановлення практичного балансу сили з США", - заявили в КНДР.

"Ми повністю відкидаємо придуману Вашингтоном і його союзниками резолюцію про санкції як загрозу для суверенітету нашої республіки, як акт війни, який руйнує мир і безпеку на Корейському півострові", - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, радбез ООН схвалив нові санкції проти Північної Кореї. Санкції обмежать для КНДР імпорт нафти, повернуть всіх її працівників з-за кордону протягом року і можуть істотно обмежити судноплавство.