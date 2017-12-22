Радбез ООН схвалив нові санкції проти Північної Кореї

Рада безпеки ООН сьогодні одноголосно схвалив запропоновані США нові санкції проти Північної Кореї.

Як повідомляє Радіо Свобода, санкції введені у відповідь на запуск балістичної ракети минулого місяця, яка, за даними Пхеньяна, може досягти материкової частини США.

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Санкції обмежать для КНДР імпорт нафти, повернуть всіх її працівників з-за кордону протягом року і можуть істотно обмежити судноплавство.

Щоб запобігти обхід санкцій, всім країнам дають дозвіл на затримання, перевірки і вилучення суден, підозрюваних в незаконному перевезенні вантажів або з Північної Кореї.

«Резолюція надсилає Пхеньяну однозначний меседж про те, що подальші виклики будуть приводити до подальших покарань та ізоляції», - заявила після голосування посол США в ООН Ніккі Хейлі.

«Ця резолюція «кусається». Максимальна жорсткість сьогодні є нашим кращим антидотом проти ризику війни», - заявив французький посол Франсуа Делатра, додавши, що документ збільшує тиск на Пхеньян.

Інші санкції, включені в пакет, передбачають заборону на експорт продовольчих товарів, машин та інших товарів з Північної Кореї.

Цього року КНДР здійснила шість ядерних випробувань, а також випробувала кілька міжконтинентальних балістичних ракет, що викликало критику з боку світової спільноти.

Рада безпеки ООН кілька разів розширював санкції проти Північної Кореї з-за її ядерних і ракетних випробувань.