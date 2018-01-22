Депп, Круз і Уотсон опинилися у числі номінантів на "Золоту малину"

Актори Джонні Депп, Том Круз і актриса Емма Уотсон опинилися в списку номінантів на «Золоту малину» - антипремію, що вручається за найбільш невдалі фільми року.

Читайте такожForbes оприлюднив рейтинг найбільш касових акторів 2017 рокуВ категорії «Найгірший фільм» представлені «Емоджі фільм», «Трансформери: Останній лицар», «На п'ятдесят відтінків темніше», «Мумія» і «Рятувальники Малібу», передає kommersant.ru.

На звання найгіршого актора претендують Том Круз (за роль у фільмі «Мумія»), Джеймі Дорнан («На п'ятдесят відтінків темніше»), Марк Уолберг («Здрастуй, тату, Новий рік! 2» і «Трансформери: Останній лицар»), Джонні Депп («Пірати Карибського моря: Мерці не розповідають казок») і Зак Ефрон («Рятувальники Малібу»).

В номінації «Гірша актриса» представлені Емма Уотсон («Сфера»), Дакота Джонсон («На п'ятдесят відтінків темніше»), Кетрін Хайгл («Мана»), Дженніфер Лоуренс («Мама!»), а також актор Тайлер Перрі, який для зйомок у фільмі «Хеллоуїн Медеї 2» переодягнувся в жіноче плаття.