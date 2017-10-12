Джолі, Уотсон, дівчина Бонда та інші: кіноакадемія "Оскара" проведе нараду через секс-скандал з продюсером

Американська Академія кінематографічних мистецтв і наук, присуджуючи премію «Оскар», проведе спеціальну нараду через скандал з продюсером Харві Вайнштейном, повідомляє Reuters.

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Зустріч членів ради керуючих запланована на суботу, 14 жовтня. «Академія вважає поведінку, описану в заявах проти Харві Вайнштейна, огидною, мерзенною і не сумісною з високими стандартами академії та творчої спільноти, яку вона представляє», – йдеться в заяві організації.

На нараді планується обговорити звинувачення на адресу продюсера і можливі дії кіноакадемії. Вайнштейн – лауреат премії «Оскар». Раніше повідомлялося, що Анджеліна Джолі, Емма Уотсон, Колін Ферт, Леа Сейду та інші висловилися про скандал з Харві Вайнштейном.