"Вбивчий жарт": на фестивалі Джонні Депп запропонував знайти Трампа і влаштувати над ним розправу (відео)

Голлівудський актор Джонні Депп виступив з демонстрацією неприязні до президента США Дональду Трампу на музичному фестивалі Гластонбері у Великобританії.

Про це повідомляє видання The Guardian.

"Можна привести сюди Трампа? Я думаю, йому потрібна допомога. Це потрапить у пресу і це буде жахливо, але я хочу, щоб ви взяли участь. Коли останній раз актор вбивав президента?" - пожартував Депп.

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Він уточнив, він - не актор. "Я хотів би внести ясність, що я не є актором. Я просто брешу, щоб заробляти на життя. Але це триває вже досить довго, може, вже настав час", - додав він.

Американські ЗМІ вже пожартували, що Деппу варто чекати дзвінка від секретної служби.