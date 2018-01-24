США готують програму розвитку нових ядерних боєзарядів

США найближчим часом планують запустити програму зі створення двох нових видів ядерних боєзарядів морського базування. Про це виданню Defense News заявив колишній глава Національного управління ядерної безпеки США Френк Клотц.

Читайте такожЗМІ опублікували проект ядерної доктрини СШАВін зазначив, що зараз управління працює в повну міру своїх можливостей. «Ми ніколи не здійснювали більше однієї програми продовження терміну придатності ядерних боєголовок одночасно після завершення холодної війни. Зараз же ми по суті реалізуємо чотири таких програми»,- заявив Клотц.

16 січня стало відомо, що Міністерство оборони США займається розробкою двох нових одиниць стратегічного ядерного озброєння. За даними газети The Wall Street Journal, це буде зроблено у рамках оновленої державної політики США, що передбачає реакцію на посилення військової потужності Росії і Китаю.

Нову ядерну стратегію США президент Дональд Трамп доручив розробити рік тому. Остаточна редакція документа повинна бути опублікована до кінця січня. За повідомленням Пентагону, зараз у військових є кілька версій стратегії, з яких буде складена фінальна.