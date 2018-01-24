На Сицилії при масштабній спецоперації затримані наближені до "Коза ностра" мафіозі

14:20, 24 січня 2018
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Всі затримані мають відношення до клану "Коза ностра". Їх звинувачують у низці злочинів.

фото Олександр Topchiy

На італійській Сицилії правоохоронці провели масштабну спецоперацію, під час якої були затримані 40 членів мафіозного клану, пише видання La Presse.

Читайте такожВ Італії затримали одного з найбільш розшукуваних мафіозіВсіх затриманих звинувачують у вимаганні, крадіжках, незаконному зберіганні зброї, шахрайстві, а також погрозах і насильстві. При чому всі вони є наближеними до організації "Коза ностра".

За даними правоохоронців, усі особи є членами злочинної групи "Барселонська сім'я", яка діяла у східній частині острова біля міста Мессіна.

Як повідомлялося раніше, на початку січня в Італії і Німеччини за одну нічзаарештували 169 осіб і конфіскували 50 млн євро. Всі вони були членами одного з кланів найбільшого злочинного угрупування "Ндрангета". Родом вони з провінції Кротоне, у південному регіоні Калабрія. Однак за кілька років їм вдалося настільки розвинути свою мережу, що вони почали діяти навіть на території Німеччини.

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Теги: #затримали мафіозі сицилії#мафіозі коза ностра