На Сицилії при масштабній спецоперації затримані наближені до "Коза ностра" мафіозі

На італійській Сицилії правоохоронці провели масштабну спецоперацію, під час якої були затримані 40 членів мафіозного клану, пише видання La Presse.

Читайте такожВ Італії затримали одного з найбільш розшукуваних мафіозіВсіх затриманих звинувачують у вимаганні, крадіжках, незаконному зберіганні зброї, шахрайстві, а також погрозах і насильстві. При чому всі вони є наближеними до організації "Коза ностра".

За даними правоохоронців, усі особи є членами злочинної групи "Барселонська сім'я", яка діяла у східній частині острова біля міста Мессіна.

Як повідомлялося раніше, на початку січня в Італії і Німеччини за одну нічзаарештували 169 осіб і конфіскували 50 млн євро. Всі вони були членами одного з кланів найбільшого злочинного угрупування "Ндрангета". Родом вони з провінції Кротоне, у південному регіоні Калабрія. Однак за кілька років їм вдалося настільки розвинути свою мережу, що вони почали діяти навіть на території Німеччини.