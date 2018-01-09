В Італії та Німеччині під час рейдів на мафію заарештували майже 170 людей

Поліція заарештувала 169 осіб в північній Італії і Німеччини за підозрою в причетності до діяльності мафіозного угрупування "Ндрангета", пише Русская служба BBC.

Більшість рейдів пройшов на території Італії, в тому числі в області Калабрія, де базується угруповання. У Німеччині поліція обшукала шість квартир і чотири ресторани. Були затримані 13 осіб, їх підозрюють у тому, що вони нав'язували продукти фірм, пов'язаних з мафією, власникам італійських ресторанів та іншим компаніям малого бізнесу.

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В результаті рейдів були конфісковані активи на 50 млн євро. Деяких місцевих чиновників також підозрюють у корупції.

Операцію проводили спільно спецслужби Італії та Німеччини.

За даними поліції, мафіозні клани Фарао і Маринкола, об'єднавши зусилля, проникли в бізнес як в Італії, так і в Німеччині - в частості, з продажу вина та їжі, збирання сміття і надання ритуальних послуг.

Організація Eurojust, яка координує міжнародні розслідування в Євросоюзі, заявила, що деякі італійські продовольчі компанії використовувалися для відмивання грошей, отриманих кримінальним шляхом.

За даними правоохоронних органів, один з кланів контролював торгівлю кокаїном в Європі. В результаті арештів від клану практично нічого не залишилося, стверджує поліція.

Підозрюваним інкримінується відмивання грошей, порушення правил носіння зброї, викрадення машин, шахрайство та неналежний викид сміття.

Серед затриманих - щонайменше три італійських мера, у тому числі голови міст Кротоні й Чіро-Маріна в Калабрії, а також кілька інших чиновників.

Під підозру поліції потрапили керівники лагаря для біженців, який фінансується з державного бюджету.

Поліція заявила, що у зв'язку з цими арештами в корупції підозрюється ряд політиків. Які конкретно чиновники потрапили в поле зору слідчих, не уточнюється.

За останні кілька років "Ндрангета" обігнала сицилійську мафію "Коза ностра", ставши лідером по обігу зброї та наркотиків, а також у вимаганні. Її вплив поширився на північну Європу, США та Канаду.

На відміну від сицилійської угруповання "Ндрангета" має горизонтальною структурою з меншою кількістю босів, що значно ускладнює розслідування відносно її діяльності.