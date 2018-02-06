Юнкер: жодна країна Західних Балкан не стане членом ЄС до вирішення спорів з кордонами

За словами президента ЄК, 2025 рік не є обов’язковою датою вступу цих країн до Євросоюзу, а тільки орієнтовною, – щоби заохотити їх продовжувати реформи.

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявляє, що подальшого розширення Європейського Союзу за рахунок країн Західних Балкан не буде доти, доки не будуть вирішені двосторонні спори навколо кордонів.

Читайте такожЄврокомісар заявив про перспективи балканських країн вступити в ЄС до 2025 рокуЯк повідомляє власний кореспондент УНІАН, про це Юнкер заявив у Європейському парламенті в рамках пленарного засідання сьогодні в Страсбурзі.

«Не може бути подальшого вступу країн Західних Балкан без того, щоб спочатку були вирішені спори навколо кордонів. Ці проблеми мають бути вирішені до вступу, чи подальшого вступу не буде», - заявив він.

При цьому Юнкер наголосив, що в ЄС не стверджують, що Сербія та Чорногорія будуть членами ЄС до 2025 року. «Ми не говоримо, що Балкани – Сербія та Чорногорія – приєднаються до ЄС до 2025 року. Ні, це орієнтовна дата, перспектива, – щоби мотивувати країни продовжувати реформи», - нагадав він позицію Європейської комісії.

На переконання президента ЄК, Сербія та Чорногорія «можуть пройти складний шлях» реформ для досягнення необхідних для членства в ЄС критеріїв, але «спори навколо кордонів між Хорватією, Сербією та Словенією повинні бути вирішені». «Це двосторонні проблеми, але це також і європейська проблема. Проблема між Словенією та Хорватією має бути вирішена», - додав Юнкер.

Як відомо, в червні 2017 року Арбітражний суд в Гаазі виніс рішення щодо спору між Хорватією і Словенією навколо морського кордону в Піранській затоці на півночі Адріатичного моря. Своїм рішенням суд віддав Словенії близько 75% вод Піранської затоки, задовольнивши позицію Любляни. У Хорватії відмовилися виконувати рішення суду, назвавши його заангажованим. Термін виконання рішення суду щодо Піранської затоки сплив 29 грудня.

30 грудня хорватські поліцейські на катерах супроводжували човни хорватських рибалок, щоб упередити їх можливе затримання словенськими поліцейськими за перебування у водах Словенії, які отримали право за це штрафувати рибалок.