Юнкер спрогнозував розширення ЄС за рахунок країн Західних Балкан, але виключив Туреччину

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер прогнозує розширення Європейського Союзу за рахунок країн Західних Балкан і виключив таку можливість для Туреччини у найближчому майбутньому.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав у середу в Страсбурзі в Європейському парламенті під час щорічного виступу «Стан Союзу».

«Якщо ми хочемо більшої стабільності в нашому регіоні, то для Західних Балкан ми повинні зберегти надійну перспективу розширення. Зрозуміло, що під час мандату цієї Комісії та цього парламенту подальшого розширення не буде. Жоден кандидат ще не готовий. Але після цього Європейський Союз буде більшим, ніж 27. Найбільшим пріоритетом кандидати повинні надати верховенству права, правосуддю та основним правам. Це виключає в найближчому майбутньому членство в ЄС для Туреччини», - заявив Юнкер.

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При цьому він підкреслив, що Туреччина зробила «великі крокі у напрямку від ЄС».

«Журналісти належать ньюз-румам, а не в’язницям. Вони повинні бути там, де панує свобода слова. Заклик, який я роблю для тих, хто зараз при владі в Туреччині, є такий: відпустіть наших журналістів. І не тільки їх. Припиніть ображати наші держави-члени, порівнюючи їх лідерів з фашистами та нацистами. Європа – це континент зрілих демократій», – наголосив президент ЄК.