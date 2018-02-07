Площу перед посольством Росії у Вашингтоні назвали на честь Нємцова

Офіційна церемонія відкриття площі пройде 27 лютого 2018 року, у третю річницю вбивства російського політика.

Міська рада Вашингтона затвердила законопроект про присвоєння площі перед посольством Росії імені політика Бориса Нємцова.

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Про це повідомив голова Фонду Бориса Нємцова Володимир Кара-Мурза-молодший на сторінці в Twitter.

"Міська рада Вашингтона одноголосно затвердила в остаточному читанні постійно діючий законопроект B22-539 про площу Бориса Нємцова перед посольством Росії. Тимчасовий закон вже набув чинності. Церемонія відкриття відбудеться 27 лютого", - зазначив він.

Офіційна церемонія відкриття площі пройде 27 лютого 2018 року, у третю річницю вбивства російського політика.

Городской совет Вашингтона единогласно утвердил в окончательном чтении постоянно действующий законопроект B22-539 о площади Бориса Немцова перед посольством России. Временный закон уже вступил в силу. Церемония открытия пройдет 27 февраля. pic.twitter.com/xRIbrelnh4 — Vladimir Kara-Murza (@vkaramurza) February 6, 2018

Як повідомляв УНІАН, опозиційний політик Борис Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року на Великому Москворецком мосту в Москві. Замовника вбивства досі не знайшли.

Вбивство Нємцова викликало обурення в усьому світі і привернула увагу міжнародної громадськості до складного становища російських опозиціонерів.