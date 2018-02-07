США витратять $45 мільярдів на військові операції в Афганістані в цьому році

Ця сума включає витрати на утримання американської армії і афганських військових, а також економічну допомогу та логістичні потреби.

Заступник міністра оборони США з питань безпеки в Азії та Тихому океані Рандалл Шрівер на засіданні в Сенаті заявив, що військові операції в Афганістані в 2018 році обійдуться США в $45 млрд.

Читайте такожСША почали виведення військ з Іраку За його словами, ця сума включає витрати на утримання американської армії ($13 млрд) і афганських військових ($5 млрд), економічну допомогу та логістичні потреби ($780 млн), повідомляє The Hill.

Після Шрівера виступив заступник держсекретаря США Джон Салліван і підтримав нову стратегію. Однак сенатори розкритикували заплановані військові витрати. Вони поцікавилися, чи збирається адміністрація президента переговорити з радикальним рухом «Талібан» і закінчити війну, яка триває 17 років. Сенатор Ренд Пол заявив, що в Афганістані «спускаються» мільярди доларів, але афганці все ще «не можуть захистити себе».

Представник Пентагону виступив у комітеті з питань зовнішньої політики Сенату вперше після оголошення президентом Дональдом Трампом нової стратегії в Афганістані у серпні 2017 року. Стратегія розширює повноваження американських військових у цій країні.