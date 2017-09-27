Аеропорт Кабула обстріляли під час візиту глави Пентагону: є постраждалі (фото)

Аеропорт Кабула був обстріляний через чотири години після прибуття туди міністра оборони США Джеймса Меттіса.

Як повідомляє «Бі-бі-сі», Меттіс прилетів до Афганістану вперше після заяви американського президента Дональда Трампа про прихильність його країни до вирішення афганського збройного конфлікту.

Вашингтон нещодавно підтвердив намір відправити додатково 3 тис. військових у країну для допомоги афганським урядовим силам, які не справляються з бойовиками "Талібану" і "Ісламської держави".

Через 16 років після вторгнення американської армії в Афганістан під контролем урядових військ знаходиться лише 60% країни.

Через чотири години після прибуття Меттіса по аеропорту були випущені кілька реактивних снарядів. В результаті постраждали п'ятеро мирних жителів.

Відповідальність за напад взяли на себе "Талібан", який стверджував, що об'єктом нападу нібито був літак Меттіса, і угруповання "Ісламська держава".

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Меттіс провів переговори з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом і президентом Афганістану Ашрафом Гані про плани по зміцненню афганської армії.

Підтримка з боку військ НАТО під командуванням США дасть афганським військовим значну перевагу на полі бою проти всього, що може замишляти "Талібан", сказав глава Пентагону.

Він додав, що США не дозволять безжалісному ворогу пробитися до влади через вбивства.

Офіційно американська кампанія проти талібів завершилася в 2014 році, але війська спеціального призначення продовжили надавати допомогу афганським військовим. Наразі в Афганістані перебувають понад 8 тис. американських військовослужбовців.

У 2011 році в країні було близько 100 тис. американських військових і обслуговуючого персоналу.