Пентагон озвучив кількість своїх військових в Афганістані, Іраку та Сирії
12:24, 28 листопада 2017Світ
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Контингент США в Афганістані є найбільшим серед країн, де йдуть активні бойові дії.
Ілюстрація REUTERS
Станом на 30 вересня, кількість військового персоналу США досягла в Афганістані 15,3 тис. осіб, в Іраку - 8,9 тис., в Сирії - 1,72 тис. осіб, згідно з щоквартальною доповіддю Центру даних з військових ресурсів Пентагону, передає Голос Америки.
Читайте такожАмериканські військові залишаться в Іраку до повної перемоги над "Ісламською державою"Всього контингент США за кордоном становить 257,3 тис. осіб. Найбільший контингент США в Японії - майже 45 тис. осіб, слідом йдуть Німеччина (36 тис.) і Південна Корея (25 тис.).
Контингент в Афганістані є найчисленнішим серед країн, де йдуть активні бойові дії, це трохи більше тих планів, які були раніше оголошені урядом президента США Дональда Трампа.
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