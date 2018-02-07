Британські експерти заявляють, що е-сигарети є меншою загрозою для здоров'я, ніж куріння

Британські експерти переконані, що тисячі курців помилково вважають вейпінг таким же шкідливим для здоров'я, як і куріння звичайних сигарет.

Електронні сигарети є набагато меншою загрозою для здоров'я порівняно з курінням. Відмова від куріння за допомогою альтернатив слід заохочувати для досягнення суттєвих переваг для здоров'я.

До такого висновку прийшли британські експерти в галузі суспільної охорони здоров'я "Public Health England" (PHE), чий докладний огляд досліджень даних з електронних сигарет і систем нагрівання тютюну опублікований на сайті Відомства охорони здоров'я Англії.

Відзначається, що електронні сигарети можуть допомогти понад 20 тисячам британських курців кинути палити щорічно, а їх використання не є причиною переходу на звичайні сигарети серед молоді.

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За оцінкою відомства, "тисячі курців помилково вважають вейпинг таким же шкідливим для здоров'я, як і куріння звичайних сигарет". Майже половина курців - 40% - навіть не пробували електронні сигарети.

"Наша нова доповідь підтверджує, що вейпінг - на 95% менш шкідлива альтернатива для курців і практично нешкідлива для оточуючих. Тим не менш, тисячі курців, які могли б кинути курити за допомогою електронних сигарет, відкладають перехід на альтернативи унаслідок помилкових переконань або тому, що не володіють достатньою інформацією", - зазначив директор одного з департаментів PHE професор Джон Ньютон.

Відзначається, що основна шкода куріння пов'язана з продуктами згоряння в димі, а не власне з нікотином.

У PHE стверджують, що альтернативні системи доставки нікотину аж ніяк не сприяють виникненню шкідливої звички серед неповнолітніх. Навпаки, практично ніхто, серед некурців, не пробує електронні сигарети.

PHE закликав курців і державні органи взяти до відома результати досліджень, а Національну службу охорони здоров'я (NHS) – забезпечити наявність е-сигарет в магазинах, поряд із іншими продуктами нікотінозамісної терапії.