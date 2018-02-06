Фізична активність покращує функцію легенів у курців - вчені

Пригнічення функції легень відбувається з роками у багатьох людей, у тому числі некурящих, але у курців воно відбувається особливо швидко.

Інтенсивна фізична активність з роками покращує функцію легенів у курців.

До такого висновку прийшла група дослідників, що опублікувала статтю в журналі Thorax, передає Naked Science.

Дослідники опрацювали дані, зібрані в результаті 10 років у співпраці 25 дослідних центрів 11 європейських країн під загальним керівництвом фахівців з Імперського коледжу Лондона. Усього в дослідженні взяли участь 3,9 тисячі осіб, яким на момент початку дослідження було від 25 до 57 років.

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Всі учасники експерименту регулярно проводили спірометричне дослідження; вчені виміряли об'єм легенів у різних умовах, а також давали учасникам експерименту опитування, щоб з'ясувати, який спосіб життя ведуть випробовувані. «Інтенсивними заняттями спортом» вважалося виконання комплексу вправ або біг тривалістю не менше години не рідше двох разів на тиждень.

Зв'язок між вправами і функцією легенів виявився цілком реальним. У тих, хто займався спортом, всі показники були вищими, ніж у людей, які були байдужі до спорту. З роками функція легенів покращилася у тих, хто перейшов від пасивного способу життя до регулярних занять спортом, і у тих, хто спочатку приділяв увагу фізичній активності. Функція легенів у людей, які займалися спортом, покращувалася з роками, незважаючи на шкідливу звичку, відзначають автори роботи.

Пригнічення функції легень відбувається з роками у багатьох людей, у тому числі некурящих, але в курців воно відбувається особливо швидко, і навіть відмова від куріння не завжди здатна знизити темп цього процесу. Інтенсивні вправи здатні уповільнити деградацію і навіть звернути її, доводять автори роботи.

«Наше дослідження свідчить про особливу важливість фізичної активності для курців, оскільки вони знаходяться в групі ризику», – пояснює один з авторів роботи Елейн Фуерте. Курців потрібно попереджати не тільки про шкоду куріння, але і про позитивний вплив на здоров'я фізичних вправ, вважають автори статті.