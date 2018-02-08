"Аль-Каїда" становить для світу більшу загрозу, ніж "Ісламська держава" – доповідь ООН

У доповіді йдеться, що терористична мережа "Аль-Каїда", як і раніше, "надзвичайно стійка".

Екстремістська мережа «Аль-Каїда» є більшою загрозою у багатьох частинах світу, ніж угруповання «Ісламська держава», йдеться у доповіді експертів ООН.

Читайте такожПентагон повідомив про ліквідацію у Ємені лідера Аль-КаїдиУ доповіді, зокрема, йдеться, що терористична мережа «Аль-Каїда», як і раніше, «надзвичайно стійка» і залишається загрозою в таких країнах, як Ємен та Сомалі. Також повідомляється, що «Аль-Каїда» залишається серйозною загрозою на Аравійському півострові, плануючи напади на Близькому Сході, передає Associated Press.

Збройні філії «Аль-Каїди» по світу також залишаються небезпечними, як «Ісламської держави» в Західній Африці та Південній Азії, йдеться в документі.

У новій доповіді експерти заявили, що деякі держави-члени ООН вважають, що окремі екстремісти «Аль-Каїди» та «Ісламської держави» «готові і здатні підтримувати один одного в підготовці атак», створюючи «потенційну нову загрозу» в деяких регіонах.

«Крім того, пропаганда «Аль-Каїди» продовжує виділяти нове покоління потенційних керівників, таких як Хамза бін Ладен...з очевидним намаганням зробити проект на більш молодих своїх симпатиків», – заявили експерти.

Хамза бін Ладен є сином Усами бін Ладена, який 11 вересня 2001 року наказав здійснити атаки в США, в результаті яких загинули близько 3 тис. людей.