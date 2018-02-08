Мільярдер Сорос засвітився серед спонсорів кампанії проти виходу Британії з ЄС

Йдеться про надання одним з фондів Сороса понад 400 тис. фунтів ($554 тис.)

Американського фінансиста Джорджа Сороса назвали одним з провідних донорів кампанії за проведення нового референдуму у Великобританії про членство у Євросоюзі.

Читайте такожСорос назвав президентство Трампа "тимчасовим явищем"Йдеться про надання одним з фондів Сороса понад 400 тис. фунтів ($554 тис.) організації Best for Britain, передає Голос Америки.

Організація стверджує, що теперішній курс уряду на вихід з ЄС разом з припиненням участі Британії у спільному європейському ринку та митному союзі не відповідає тому, що насправді хочуть британці.

Мільярдер Джордж Сорос раніше висловлював думку, що Британія, вийшовши з Євросоюзу, у майбутньому може вирішити знову подати заявку на членство.

Про його фінансову підтримку опонентів “Брекзиту” першим повідомив британський часопис Daily Telegraph, в якому автори закидають підприємцю намагання "підірвати" курс уряду Терези Мей.

Голова Best for Britain, лорд Маллок-Бравн, назвав Сороса серед спонсорів, але наголосив, що інші жертводавці надали більше коштів.

Best for Britain зараз має лише 10 офіційних працівників, але незабаром планує розпочати рекламну кампанію за проведення нового референдуму, на якому британці мали б можливість схвалити, або відкинути умови “Брекзиту”.

Улітку 2016 року 51,9% учасників британського референдуму висловилися за вихід з ЄС, а 48,1% голосували, щоб залишатися.

Британські прихильники Євросоюзу наполягають, що виборці були введені в оману і насправді не знали, за які майбутні взаємини з Європою вони голосували.

“Ми вважаємо, що говоримо від імені демократичної більшості в країні, що постала перед наслідками переговорів про “Брекзит”, де процес перехопила жменька прихильників жорсткого курсу”, - сказав лорд Маллок-Бравн.

Одним з гучних опонентів “Брекзиту” став колишній прем’єр-міністр Тоні Блер. Він стверджує, що поважає результати референдуму 2016 року, але наполягає, що виборці тоді не знали, на яких умовах відбуватиметься “Брекзит”.