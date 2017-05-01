Блер повертається у велику політику: екс-прем'єр Британії заявив, що "в усьому винен" Brexit
Він додав, що не хоче опинитися в ситуації, коли ми переживаємо цей історичний момент, а я нічого не сказав, тому що це буде означати, що я не дбаю про цю країну».
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер заявив, що вихід королівства з Євросоюзу спонукав його повернутися у політику.
Про це він розповів в інтерв'ю The Daily Mirror.
«Brexit став для мене прямою мотивацією бути більш залученим у політику. Потрібно забруднити руки, і я це зроблю», - заявив Блер.
Він додав, що не хоче «опинитися в ситуації, коли ми переживаємо цей історичний момент, а я нічого не сказав, тому що це буде означати, що я не дбаю про цю країну».
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«Ми живемо у світі, який визначається змінами. Є напруження між культурами, люди хвилюються з приводу імміграції, про те, як змінилися їхні громади. Економічні стреси, люди занепокоєні якістю своєї роботи, і чи буде вона у них взагалі. Я збираюся взяти активну участь у спробах сформувати політичні дебати, а це означає вийти в країну і знову включитися», - резюмував Блер.