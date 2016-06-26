Сорос: Напруга в ЄС досягла переломного моменту

За словами Сороса, в Євросоюзі накопичилася велика кількість невирішених проблем, які майже не залишають шансів, що блок зможе зберегтися після виходу з нього Британії, передає Російська служба Бі-бі-сі.

"Напруга у відносинах між країнами-членами Євросоюзу досягла переломного моменту, не тільки через біженців, але і через суперечності у відносинах між країнами-кредиторами та країнами-боржниками в межах єврозони" , - вважає фінансист.

Читайте такожПетицію за повторний референдум щодо Brexit підписали вже 2 млн осіб

При цьому Сорос закликає зацікавлені сторони "не опускати рук" і спробувати зберегти Євросоюз, реконструювавши його.

За словами Сороса, сама Британія може отримати, а може і не отримати передбачувані вигоди від виходу з ЄС. Однак в короткостроковій і середньостроковій перспективі, як зазначає фінансист, жителів Британії чекає нелегкий час: курс фунта після оголошення підсумків референдуму опустився до мінімальних значень за останні 30 років, також найближчим часом на фінансових ринках буде спостерігатися нестабільність.

"Більше того, Сполучене Королівство саме може не вижити. Шотландія, яка проголосувала за збереження членства в ЄС, може знову спробувати здобути незалежність, і деякі офіційні особи в Північній Ірландії, де виборці також проголосували проти виходу з ЄС, вже закликали до об'єднання з Ірландією", - зауважив Джордж Сорос.