У Мексиці оголосили тривогу через викрадення радіоактивних речовин

Які саме речовини знаходяться у вкраденому контейнері не повідомляється.

Служба цивільної оборони Мексики оголосила тривогу через викрадення контейнера з радіоактивними речовинами.

Про це повідомляється на сайті відомства, передає РБК.

Як наголошується в повідомленні, інцидент стався в четвер, 8 лютого, у муніципалітеті Леон штату Гуанахуато в центральній частині країни.

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У відомстві повідомили, що контейнер із радіоактивними матеріалами був вкрадений, коли його діставали з транспортного засобу співробітники компанії Geogrupo del Centro.

Служба цивільної оборони Мексики попередила, що вміст ящика небезпечний, якщо його звідти дістати, і він може завдати шкоди тому, хто його торкнеться чи буде перебувати з ним поруч протягом тривалого часу.

Які саме речовини знаходяться у вкраденому контейнері не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, радіоактивні матеріали часто потрапляють в кримінальні зведення в Мексиці.

Так, подібний випадок стався в Мексиці у квітні 2017 року. Невідомі викрали пікап Nissan NP, у якому в захищеному контейнері перевозився радіоактивний іридій-192. Тоді через крадіжку контейнера з радіоактивною речовиною в дев'яти штатах Мексики була оголошена тривога.

Аналогічний випадок у Мексиці стався і в лютому 2016 року. Тоді тривогу оголосили в шести штатах після повідомлення про викрадення автомобіля, що перевозив небезпечний радіоактивний матеріал іридій-192.

А в квітні 2015 року влада південно-східного мексиканського штату Табаско виявила контейнер з небезпечним радіоактивним іридієм-192, який раніше був викрадений невідомими. Також на початку 2015 року був відзначений випадок пропажі іридію-192 в штаті Ідальго.

До цього влітку 2014 року викрали контейнер з 20 кілограмами радіоактивних ізотопів іридію, а наприкінці 2013 року — контейнер з кобальтом-60. Вантажі в результаті були знайдені, однак в одному випадку злочинці самі постраждали і були доставлені в госпіталь з ознаками опромінення.