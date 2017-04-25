У Мексиці оголосили тривогу через викрадення радіоактивних матеріалів

Через крадіжку контейнера з радіоактивною речовиною в дев'яти штатах Мексики була оголошена тривога. Про це йдеться в заяві національної аварійно-рятувальної служби країни, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

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За даними агентства, тривога була оголошена у штатах Халіско, Коліма, Наяріт, Аґуаскальєнтес, Гуанахуато, Мічоакан Сан-Луїс-Потосі, Дуранго і Закатекас.

Як повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ Мексики, контейнер був викрадений в штаті Халіско. Компанія Tecnología No Destructiva повідомила в Національну комісію з ядерної безпеки про те, що невідомі викрали пікап Nissan NP, у якому в захищеному контейнері перевозився радіоактивний іридій-192.

У заяві також наголошується, що джерело радіації може бути надзвичайно небезпечне для здоров'я, якщо буде витягнуте з контейнера. Влада закликає населення дотримуватися особливих застережних заходів у разі його виявлення.