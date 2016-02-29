У шести мексиканських штатах оголошено тривогу: викрали автомобіль з радіоактивним іридієм

Мова йде про штати Керетаро, Ідальго, Мехіко, Гуанахуато, Сан-Луїс-Потосі і Мічоакан.

Попередження надійшло від національної системи цивільної оборони після повідомлення компанії «Mantenimiento Industrial del Centro, S. A. de C. V.» про те, що вранці 27 лютого автомобіль з радіоактивним матеріалом був викрадений у місті Сан-Хуан-дель-Ріо, пише Росбалт.

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Як говориться в повідомленні міністерства, «матеріал може бути небезпечний для людей за умови недотримання техніки безпеки» і може призвести до незворотних і серйозних травм, якщо людина буде контактувати з ним протягом короткого проміжку часу (від декількох хвилин до годин)». Також наголошується, що радіоактивний матеріалможе нанести шкоду здоров'ю, якщо буде витягнутий з контейнера.

Радіоактивні матеріали часто потрапляють в кримінальні хроніки в Мексиці. У квітні минулого року влада південно-східного мексиканського штату Табаско виявила контейнер з небезпечним радіоактивним іридієм-192, який раніше був викрадений невідомими. Також на початку 2015 року був відзначений випадок пропажі іридію-192 в штаті Ідальго.

До цього влітку 2014 року викрали контейнер з 20 кілограмами радіоактивних ізотопів іридію, а наприкінці 2013 року — контейнер з кобальтом-60. Вантажі в результаті були знайдені, однак в одному випадку злочинці самі постраждали і були доставлені в госпіталь з ознаками опромінення.