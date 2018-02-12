Клімкін висловив співчуття у зв'язку з катастрофою російського Ан-148

Клімкін висловив співчуття рідним загиблих у катастрофі російського Ан-148 в Підмосков'ї.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття рідним загиблих внаслідок катастрофи літака Ан-148 у Підмосков'ї.

Про це Клімкін написав на сторінці у Twitter.

"Висловлюю співчуття рідним та близьким загиблих в авіакатастрофі неподалік від Москви", - йдеться в повідомленні.

Висловлюю співчуття рідним та близьким загиблих в авіакатастрофі неподалік від Москви. My condolences to the families & friends of those who lost their lives in the plane crash near Moscow — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) February 11, 2018

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 11 лютого, в Підмосков'ї розбився пасажирський літак Ан-148 авіакомпанії «Саратовські авіалінії».

На борту літака, що виконував рейс з Москви в Орськ, перебували 71 людина (65 пасажирів, у тому числі троє дітей, і шість членів екіпажу). В результаті авіакатастрофи ніхто не вижив.

У МЗС України повідомили, що громадян України не було на борту зазнав аварії Ан-148.