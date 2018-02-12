Клімкін висловив співчуття у зв'язку з катастрофою російського Ан-148

03:46, 12 лютого 2018
Світ
711 0

Про це Клімкін написав на сторінці у Twitter.

"Висловлюю співчуття рідним та близьким загиблих в авіакатастрофі неподалік від Москви", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 11 лютого, в Підмосков'ї розбився пасажирський літак Ан-148 авіакомпанії «Саратовські авіалінії».

На борту літака, що виконував рейс з Москви в Орськ, перебували 71 людина (65 пасажирів, у тому числі троє дітей, і шість членів екіпажу). В результаті авіакатастрофи ніхто не вижив.

У МЗС України повідомили, що громадян України не було на борту зазнав аварії Ан-148.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Падіння пасажирського Ан-148 у Підмосков'ї
Теги: #Павло Клімкін#падіння літака#катастрофа Ан-148