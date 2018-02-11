Українців не було на борту літака Ан-148, який зазнав катастрофи в Підмосков'ї – МЗС

У МЗС посилаються на попередню інформацію консула.

Громадян України не було на борту пасажирського літака Ан-148, який зазнав катастрофи в Підмосков'ї.

Про це в мікроблозі Twitter повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

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«За попередньою інформацією консула, громадян України не було на борту літака Ан-148, що зазнав катастрофи в Підмосков'ї», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 лютого, в Підмосков'ї зазнав катастрофи пасажирський літак Ан-148 авіакомпанії «Саратовські авіалінії». На борту літака, що виконував рейс з Москви в Орськ, перебувала 71 особа, у тому числі троє дітей і шестеро членів екіпажу. В результаті авіакатастрофи ніхто не вижив.