В Росії чекають на українських фахівців для розслідування катастрофи Ан-148 у Підмосков'ї

12:45, 13 лютого 2018
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Ілюстрація REUTERS

Міжнародний авіаційний комітет (МАК) очікує на прибуття українських фахівців для розслідування катастрофи пасажирського літака Ан-148, який 11 лютого зазнав аварії у Підмосков'ї.

Читайте такожУ Росії сталася нова авіакатастрофа, є загибліПро це УНІАН повідомили у прес-службі МАК.

«Комісія інформує, що проведено переговори з уповноваженим представником Національного бюро з розслідування авіаційних подій України – держави-розробника літака і розробника і виробника двигуна, а також представниками розробника літака – ДП «Антонов». На даний момент комісія з розслідування очікує на рішення української сторони про дату прибуття і склад групи фахівців», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого у Підмосков'ї зазнав аварії пасажирський літак Ан-148 авіакомпанії «Саратовські авіалінії». На борту літака, що виконував рейс з Москви до Орська, було 71 осіб (65 пасажирів, зокрема троє дітей, і шість членів екіпажу). У результаті авіакатастрофи ніхто не вижив. У МЗС України повідомили, що громадян України не було на борту цього літака.

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Теги: #літак#мак#Підмосков'ї