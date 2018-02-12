Місце падіння Ан-148 у Підмосков'ї показали з висоти пташиного польоту (відео)

Місце катастрофи Ан-148, яке оглядає СКР, зняли за допомогою квадрокоптера.

Слідчий комітет Росії показав відео огляду слідчими місця аварії літака Ан-148 у Підмосков'ї із застосуванням квадрокоптера.

Відповідне відео було опубліковано на YouTube-каналі СКР.

На кадрах можна побачити, що літак впав поблизу житлових будинків, уламки розкидало в радіусі понад одного кілометра.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого пасажирський літак Ан-148 "Саратовских авіаліній", що виконував рейс з Москви в Орськ, зник з екранів радарів через кілька хвилин після зльоту з аеропорту "Домодєдово". Уламки повітряного судна знайшли в районі села Степанівське Раменського району Підмосков'я.

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На борту перебувала 71 людина, включаючи 6 членів екіпажу. Всі вони загинули. За останніми даними, на борту літака були троє іноземців: громадяни Швейцарії, Азербайджану і Казахстану.

Експерти озвучили різні версії падіння літака Ан-148, у тому числі миттєве руйнування двигуна й обмерзання літака у польоті. Версію теракту також не відкидали.

Пізніше слідчий комітет РФ повідомив, що російський літак Ан-148 "Саратовских авіаліній", що впав у Підмосков'ї 11 лютого, вибухнув унаслідок падіння.