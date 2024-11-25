Експерти повідомляють, що Трампу може сподобатися передбачувана обіцянка Європи щодо грошей.

Якщо Європа дасть обіцянку Сполученим Штатам Америки, що вона зможе знайти гроші для подальшого захисту України під час повномасштабної війни, обраний президент США Дональд Трамп зможе укласти вигіднішу угоду з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, заявляють експерти.

Зокрема, ЄС міг би задіяти 300 мільярдів доларів заморожених російських валютних резервів, пише Reuters.

"Не тільки Україна нервує через те, що Трамп може піти на угоду щодо припинення вогню, вигідну російському президенту. Європейський союз, Велика Британія та інші європейські країни теж стурбовані. Угода, яка залишить Україну вразливою, буде погано позначатися на їхній безпеці", - йдеться в матеріалі.

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Тож, повідомляється, що Європа має "серйозний стимул" переконати Трампа організувати більш гідну угоду, зокрема, за допомогою пошуку додаткових коштів для зміцнення обороноздатності України, якщо війна раптом затягнеться. Трампу також може сподобатися той факт, що більша частина будь-яких збільшених витрат дістанеться американським виробникам, оскільки Європа повільно розвиває власну оборонну промисловість, пише ЗМІ.

У підсумку обраний американський президент може використати заяву про готовність Заходу надати Україні стільки військової та фінансової підтримки, скільки необхідно для утримання лінії фронту, - як один зі способів тиску на Росію.

"У Росії врешті-решт закінчаться війська і гроші, тому в її інтересах домовитися про гідну угоду зараз", - зазначають експерти.

Така сума [300 мільярдів протягом 3 років] не тільки справить на Трампа враження, а й переконає Путіна, що Україна зможе витримати війну на виснаження.

Інші новини про Трампа і закінчення війни в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що член палати представників Майкл Волц необхідністю ухвалити рішення про закінчення війни в Україні "в ширших рамках" на тлі дозволу, даного українській стороні у використанні протипіхотних наземних мін проти окупантів.

Крім того, Трамп може погодитися на швидку угоду, яка передбачатиме територіальні втрати для України. Таким чином, кремлівський диктатор може задуматися про нові акти агресії.

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