Глобальна обстановка у світі змінилася з часів минулого президентства Трампа і є менш сприятливою до його стилю укладання угод.

Новий президент США Дональд Трамп ще за часів свого першого президентського терміну вважав себе майстром переговорів і прагнув укладати угоди з супротивниками США по всьому світу. Тепер, як вважають обізнані з ним чиновники, він планує зробити це знову, домігшись закінчення війни на Близькому Сході, а також в Україні.

Однак, як зазначає Politico, стати миротворцем Трампу буде не так і просто. Навіть у свій перший термін Трамп зазнав невдачі в спробах досягти успішних угод з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю.

"За чотири роки, що минули відтоді, як він залишив Овальний кабінет, світ змінився, причому змінився так, що йому доведеться зіткнутися з набагато жорсткішою міжнародною обстановкою, ніж минулого разу, яка робить малоймовірним, що війни в Україні та на Близькому Сході закінчаться найближчим часом", - зазначає видання.

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Плани закінчити війну в Україні

Так, Трамп уже зіткнувся з перспективою порушити одну зі своїх головних передвиборчих обіцянок закінчити війну в Україні "ще до того, як стане президентом". Пізніше він заявив, що зробить це "за 24 години", оголосивши про припинення вогню, а потім уклавши угоду, в якій Україна поступиться частиною території і майбутнім членством у НАТО в обмін на мир.

Однак, як зазначає Politico, будь-яка така угода вимагає, щоб лінія фронту була стабільною, тому в телефонній розмові з Путіним Трамп попередив його про неприпустимість ескалації.

"Натомість російський президент вчинив навпаки: він продовжує нарощувати сили на південному сході України, вочевидь, готуючись до нового наступу, а за останній тиждень Путін завдав кілька найбільших за останні місяці ракетних ударів по Україні", - пише видання.

Як зазначає Politico, ні Путін, ні українці поки що не йдуть на угоду з Трампом. Тим часом, у лавах республіканців, як і раніше, багато прихильників України, включно з майбутнім держсекретарем Трампа, сенатором Марко Рубіо. Якщо їхню думку враховуватимуть, Трамп, можливо, не захоче починати своє президентство з демонстрації слабкості, просто здавши значну частину України Путіну.

Відносини з Північною Кореєю

Крім того, Трамп також не може розраховувати на будь-яку угоду з роззброєння з Північною Кореєю. Як зазначає Politico, у свій перший термін Трамп мав досить тісні стосунки з лідером КНДР Кім Чен Ином. Однак зараз Кім значно просунув свою ядерну програму, а також уклав нову військову угоду з Росією, яка зробила Пхеньян менш залежним від допомоги США.

Кім отримує від Росії продовольчу допомогу, гроші та нафту - і, ймовірно, військові технології, - які раніше можна було отримати тільки в рамках угоди з Вашингтоном.

Трамп і війна в Україні

Business Insider писав, що мирні переговори між Україною і Росією можуть відбутися вже 2025 року, однак вони можуть виявитися "крихкими", якщо обраний президент США Дональд Трамп не підкріпить їх гарантіями безпеки України.

А як писав WP,Трамп може погодитися на погану угоду щодо України, прагнучи закінчити війну якомога швидше.

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