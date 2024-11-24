Наразі Україна та Росія йдуть на ескалацію, щоб отримати більшу перевагу на фронті до вступу Дональда Трампа на посаду президента Сполучених Штатів Америки.

Як пише The Washington Post, політик обіцяв швидко завершити війну в Україні, а обраний ним віцепрезидент Джей Ді Венс припускав, що угода між країнами може передбачати створення "демілітаризованої зони". Тим часом європейські прихильники України демонструють ознаки втоми.

На думку журналістів, небезпечним є те, що Трамп може погодитися на погану угоду, прагнучи довести війну до завершення якомога швидше:

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"Перемир'я, яке ратифікує фактичне розчленування України і залишить українців розчарованими і зрадженими їхніми західними прихильниками, винагородить агресію Путіна і заохотить його до нових актів агресії".

Іншою небезпекою є те, що відмова Заходу від України або угода, яка призведе до неприйнятних територіальних втрат, покажуть диктаторам по всьому світу, що рішучість Заходу має свій "термін придатності".

"Україна, яка залишиться зі шматком своєї східної території під російською окупацією, рівнозначна поразці - як для України, так і для Заходу. Під час президентської кампанії пан Трамп багато говорив про поспішне і погано сплановане виведення військ адміністрації Байдена з Афганістану, яке, за словами Трампа, продемонструвало світові американську слабкість. Відмова від України після майже трьох років єдиного американського та європейського фронту стала б таким же сигналом", - йдеться у статті.

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