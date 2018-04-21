Україна очима ЄС, ЄС очима України

Рада міністрів ЄС вирішила не конкретизувати

Рада міністрів закордонних справ ЄС ухвалила висновки щодо переговорів з Україною про підписання нової Посиленої угоди.

Як передає кореспондент УНІАН, у своєму документі Рада міністрів ЄС вирішила, що в новій Посиленій угоді рано передбачати подальший розвиток двосторонніх відносин. Це означатиме, що в угоді, з одного боку, не буде положення про можливість членства України в ЄС, але, з другого боку, не буде положення і про неможливість такого членства.

Водночас у документі зазначається, що ЄС визнав європейські прагнення України ще в 2005 році.

Крім того, у висновках записано про те, що ЄС продовжить надавати підтримку політичним та економічним реформам в Україні, спрямованим на посилення демократії, стабільності та прозорості в країні, і хоче посилити свої зобов’язання в цих напрямках у новій угоді.

Згідно з документом, нова угода повинна мати на меті зближення відносин з Україною, економічну інтеграцію та політичну співпрацю.

Як повідомляв УНІАН, нова Посилена угода має замінити чинну нині Угоду про партнерство та співробітництво, дія якої завершується в 2007 році.

Таке рішення протверезить українських євроромантиків Рішення Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу про перспективу членства України в Європейському Союзі є витверезним чинником для тієї групи українських політиків, яких прийнято називати єврооптимістами і євроромантиками.

Таку думку в ексклюзивному коментарі УНІАН висловив політолог Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ, коментуючи сьогоднішні висновки Ради міністрів закордонних справ ЄС, що стосуються переговорів з Україною щодо тексту нової Посиленої угоди.

«Це рішення Ради міністрів ЄС не є приводом, щоб відміняти стратегічне завдання України для тих, хто його ставив. Це очікуване рішення, оскільки зрозуміло, що Євросоюз не готовий до розширення за рахунок вступу України через внутрішні й зовнішні причини. Не секрет, що деякі країни старої Європи критично сприйняли розширення Євросоюзу за рахунок Болгарії і Румунії», – сказав М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ.

На його думку, сьогоднішнє рішення Ради міністрів закордонних справ ЄС не позначиться на перспективі створення Зони вільної торгівлі з Євросоюзом. «Нинішній уряд – це прагматики, які шукають додаткових надходжень до бюджету і намагаються домовитися з партнерами на середньострокову перспективу. Риторика уряду про перспективу створення Зони вільної торгівлі з ЄС буде спокійною. Але зрозуміло, що ця мета швидко не буде досягнута», - додав він.

«Україна в ближчі 10 років прагнутиме використовувати свій транзитний потенціал і заробляти на риках Росії і країн СНД, щоб укріпити свої позиції. Тоді позиція України буде вигіднішою і на переговорах з ЄС», - припустив політолог.

М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ також звернув увагу на той факт, що вже зараз за обсягом реального ВВП Україна входить в двадцятку найбільш розвинених країн світу. «Ще 10 років - і Україна може обігнати Болгарію, Румунію, і навіть Польщу, Чехію і Угорщину, які є членами Євросоюзу. Тоді й позиції України на переговорах з ЄС будуть іншими», - підкреслив політолог.

Тарасюк не виключає, що ЄС може змінити своє рішення... Міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК не виключає, що Європейський Союз може змінити своє рішення стосовно визнання перспективи членства України в організації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи сьогоднішнє рішення Ради міністрів ЄС про те, що нова Посилена угода не повинна передбачати ніякого конкретного майбутнього розвитку двосторонніх відносин.

“Не треба реагувати на рішення, які мають тимчасовий характер, оскільки та сама Рада може ухвалити інше рішення”, - сказав він.

За словами Б.ТАРАСЮКА, не варто було очікувати, що Рада ЄС ухвалить рішення про фіксацію членства України в ЄС, оскільки в цьому питанні немає консенсусу. На думку Б.ТАРАСЮКА. в цьому питанні слід бути реалістами.

Разом з тим Б.ТАРАСЮК вважає, що таке рішення не означає, що Україна має припинити докладати зусилля в напрямку отримання членства в організації. Він зазначив, що переговори будуть продовжено, і в ході цих переговорів буде визначатись, чи зміниться позиція ЄС.

...Політолог вважає, що буде змінений голова МЗС Рішення Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу про перспективу членства України в Європейському Союзі сприятиме зміні зовнішньої політики України і заміні міністра закордонних справ.

Така думку в ексклюзивному коментарі УНІАН висловив політолог Вадим КАРАСЬОВ, коментуючи сьогоднішні висновки Ради міністрів закордонних справ ЄС, що стосуються переговорів з Україною щодо тексту нової Посиленої угоди.

«Зміна акцентів і практичних кроків української політики по відношенню до Європи і європейської політики - по відношенню до України дасть можливість виробити концептуальну зміну зовнішньої політики і в результаті - заміну міністра закордонних справ. Персональний конфлікт між прем`єр-міністром ЯНУКОВИЧЕМ і міністром закордонних справ ТАРАСЮКОМ буде в цій ситуації вторинним», - сказав В.КАРАСЬОВ.

На його думку, рішення Ради міністрів закордонних справ ЄС означає, що Україна залишається в невизначеній перехідній зоні. «Формат, запропонований Євросоюзом Україні, - не то щоб так, не то щоб ні - означає, що фактично ЄС перекладає відповідальність за європейську інтеграцію на саму Україну, щоб політичні еліти самі розібралися у тому, що вони зможуть запропонувати Європі», - додав політолог.

«Європа не бачить серед українських політичних еліт групу, яка може продемонструвати не тільки бажання, але й запропонувати політичний ресурс для послідовної євроінтеграційної політики України, проінтеграційної європейської економічної політики», - припустив політолог.

В.КАРАСЬОВ вважає, що рішення Ради міністрів ЄС має преференційний характер для уряду Віктора ЯНУКОВИЧА. «Все віддано на відкуп політичній кон`юнктурі, і очевидно, що така стратегія ЄС, а точніше, повна відсутність такої стратегії, дає деякі преференції уряду ЯНУКОВИЧА і парламентській коаліції. Але це означає не позитивні преференції, які мають предметне вираження, а, швидше, негативні преференції, які полягають в наданні уряду і антикризовій коаліції повної свободи дій», - пояснив він.

«Тривалий час ми матимемо не євроінтеграцію, а євроорієнтацію, тобто Європа як орієнтир. Але реальний рух йтиме своїм дрейфом – ні туди і ні сюди, ні риба - ні м`ясо, ні до села - ні до міста», - резюмував В.КАРАСЬОВ.

Єврокомісія вважає сьогоднішнє рішення кроком уперед Єврокомісія вважає сьогоднішнє рішення Ради міністрів ЄС щодо України кроком вперед у двосторонніх відносинах.

Про це заявила кореспонденту УНІАН представник Єврокомісії Емма УДВІН.

“Це крок вперед у наших відносинах”, - сказала вона.

Е.УДВІН нагадала, що сьогоднішнє рішення Ради міністрів закордонних справ ЄС, яким було схвалено мандат Єврокомісії на переговори з Україною, не передбачає конкретного розвитку двосторонніх відносин. Це, зазначила вона, означає, що в новій угоді не буде записано положення про можливість членства України в ЄС, але не буде і положення про неможливість членства України в ЄС.

Представник Єврокомісії наголосила, що у новій Посиленій угоді обов’язково будуть міститися положення щодо створення зони вільної торгівлі після приєднання України до Світової організації торгівлі, а також щодо посилення співпраці в енергетиці та інших сферах.

“Нова угода дасть можливість посилювати економічну інтеграцію і політичну співпрацю. Це дуже обнадійливий сигнал для України”, - наголосила Е.УДВІН.

Вона не змогла уточнити можливу дату початку переговорів, зазначивши, що це залежатиме від готовності обох сторін.

Як повідомляв УНІАН, нова Посилена угода має замінити чинну нині Угоду про партнерство та співробітництво, дія якої завершується в 2007 році.